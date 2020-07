Da Roma - Under non gioca: una frase di Fonseca rischia di abbassarne il valore di mercato

Under? Non gioca perché non è in condizione. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della gara contro l'Udinese

Under? Non gioca perché non è in condizione. Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della gara contro l'Udinese. Una frase a sorpresa che rischia di favorire il Napoli. Il motivo lo spiega l'edizione odierna del Corriere di Roma: gli azzurri sono forti sul turco, sperano che i giallorossi accettino le proprie condizioni, intanto Fonseca con le sue parole - si legge - rischia di abbassare il valore di mercato del ragazzo. Proprio quello che spera il Napoli. Sono ore decisive.