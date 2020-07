Da Roma: "Under sul mercato per far cassa. Due anni fa portò la Roma in Champions..."

Paolo Assogna, corrispondente Sky Sport da Roma, si è soffermato sull'interesse del Napoli per Cengiz Under ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Roma ha le idee abbastanza chiare. Ha un nuovo sistema di gioco e deve prendere un vice-Dzeko e poco altro. Punterà su un gruppo di 15-16 calciatori a stagione. E poi ci sono una serie di giocatori considerati non strategici. Under sarà messo sul mercato perché fa parte di quei calciatori da vendere per fare cassa, anche perché il sistema di gioco penalizza i laterali. E' un giocatore che un paio d'anni fa portò da solo la Roma in Champions League, ma è un po' umorale. Quando non è titolare non combatte abbastanza per riprendersi il posto".