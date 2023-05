Da Roma - Zielinski più lontano dalla Lazio? Il polacco tratta il rinnovo col Napoli

Il Messaggero di oggi fa un punto sul centrocampo della Lazio, fra vecchi obiettivi e nuove possibilità.

Il Messaggero di oggi fa un punto sul centrocampo della Lazio, fra vecchi obiettivi e nuove possibilità. Il pupillo di Sarri Piotr Zielinski è in trattativa col Napoli per il rinnovo, mentre Ruben Loftus-Cheek è stato risondato (piace anche al Milan). Occhio infine a Davide Frattesi, che ha confermato mercoledì che verrebbe alla Lazio. I 35 milioni di euro richiesti dal Sassuolo, in questo caso, rappresentano però una cifra irraggiungibile.