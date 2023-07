Da Roma - Zielinski va alla Lazio? Nuovo incontro nel weekend per chiudere

TuttoNapoli.net

Il mercato della Lazio sembra entrare, man mano, nel vivo. Nelle ultime ore s'è riscaldata la pista Ricci, ma la dirigenza biancoceleste non ha nessuna intenzione di mollare Zielinski. I contatti tra le parti sono praticamente continui tanto che - secondo quanto raccolto da Lalaziosiamonoi - l'obiettivo sarebbe tentare di chiudere l'operazione già nel weekend.

Nel caso in cui si dovesse proseguire a trattare, invece, non mancherebbero comunque le occasioni per Lotito e De Laurentiis di incontrarsi: a cavallo tra questa e la prossima settimana, infatti, è in programma sia la riunione per i diritti TV che l'Assemblea di Lega a cui parteciperanno, ovviamente, entrambi i presidenti. Il centrocampista del Napoli gode del gradimento di Sarri e rimane tra i profili più apprezzati dalle parti di Formello anche in virtù della scadenza di contratto col Napoli e del mancato rinnovo. I prossimi giorni potrebbero essere diventare fondamentali per la Lazio e Zielinski.