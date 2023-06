Da Salerno - Club convinto di un accordo tra Sousa e il Napoli: fissata deadline, lo scenario

Se per il 21 non ci saranno comunicazioni, la Salernitana lo riterrà a tutti gli effetti l'allenatore per la prossima stagione.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana.com, non ci sarà alcun tipo di azione legale della Salernitana nei confronti del tecnico Paulo Sousa. Sebbene l'incontro in gran segreto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sia stato ritenuto quantomeno discutibile dal punto di vista etico, in contratto non vietava la possibilità di parlare di persona con altre società prendendo eventualmente accordi.

Ad ogni modo la Salernitana è convinta abbia già l'accordo scritto con Napoli e che solo il trambusto mediatico abbia rinviato l'annuncio. "Altrimenti mica prendeva un volo apposito per Roma, evidentemente erano già d'accordo" dicono fonti interne. Il club attende, fino al 20 Paulo Sousa può firmare la rinuncia all'incarico e dovrà comunicarlo tramite Pec pagando un milione di euro. 1,8 se paga la nuova società. Se per il 21 non ci saranno comunicazioni, la Salernitana lo riterrà a tutti gli effetti l'allenatore per la prossima stagione.