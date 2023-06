Da Salerno - De Sanctis vuole Benitez, ma lui aspetta ancora il Napoli

Tra i nomi per sostituire Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana c'è anche l'ex azzurro Rafa Benitez, che è stato accostato anche al Napoli.

Tra i nomi per sostituire Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana c'è anche l'ex azzurro Rafa Benitez, che è stato accostato anche al Napoli. Le ultime arrivano da Tuttosalernitana.com: "Un sogno? Fantacalcio? Una missione impossibile? Chiamatela come volete, ma è ormai certo che la Salernitana abbia provato a convincere Rafa Benitez ad accettare la panchina granata in sostituzione di "core ngrato" Paulo Sousa. La notizia è stata confermata da fonti interne al club, l'idea sarebbe del direttore sportivo Morgan De Sanctis che, consapevole che occorra un profilo top per sostituire il trainer portoghese, ha pensato a un maestro di calcio, a un manager con grandissima esperienza, bravo a lavorare con i giovani e che conosce perfettamente il campionato di serie A.

Stava aspettando, e forse aspetta ancora, una chiamata del Napoli, stavolta però non ha attaccato il telefono alla società di Iervolino liquidandola con un laconico "No, grazie" come accaduto lo scorso febbraio. Si è preso 48 ore di tempo per pensarci, dipendesse da De Sanctis lo incontrerebbe anche oggi per illustrare il progetto, far capire in quale piazza verrebbe a lavorare e renderlo partecipe della crescita di un club al suo terzo anno di fila in A ma ambizioso assai al netto dell'abbassamento del tetto ingaggi e di un budget a quanto pare inferiore al passato. Al punto che, dopo aver riscattato Pirola e Dia per una somma di circa 17 milioni di euro, Iervolino ha chiesto di trattare altri calciatori soltanto se giovani e con la formula del prestito. Tornando a Benitez, le possibilità che accetterà la proposta sono obiettivamente pochissime, ma il solo averci provato lascia intendere che la Salernitana vuole un allenatore di primo livello sulla panchina. Le alternative rispondono ai nomi di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, appaiono defilati invece i vari Farioli, De Rossi e Montella che pure sono sul taccuino di De Sanctis. Si sarebbe proposto Di Francesco, risulta che al vaglio della proprietà ci siano altri due profili che, per ora, restano top secret".