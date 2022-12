Da Salerno - Demme obiettivo principale, ma affare tutt’altro che semplice: i motivi

Il principale obiettivo è Diego Demme del Napoli ma l'operazione è tutt'altro che semplice

La Salernitana proverà a piazzare un colpo a centrocampo, forse due. Il principale obiettivo è Diego Demme del Napoli ma l'operazione è tutt'altro che semplice, per via dell'ingaggio elevato e per la necessità di convincere il calciatore ad accettare la destinazione. Sul centrocampista tedesco c'è anche il Valencia, allenato da mister Gattuso (che lo ha allenato ai tempi in cui l'ex granata era sulla panchina dei partenopei). La prospettiva di vincere lo scudetto poi potrebbe anche fargli cambiare idea sulla partenza a gennaio e attendere quindi il mercato estivo.

I granata però non vogliono farsi trovare impreparati in caso di mancato accordo con Demme e si concentrano anche su un'altra pista, che porta ad un calciatore attualmente impegnato ai Mondiali, il polacco Zurkowski che non ha ancora esordito nelle tre gare del girone. Dopo la grande stagione in prestito all'Empoli, non ha mai trovato spazio alla Fiorentina ed è in uscita. Sul calciatore ci sono anche altre squadre di Serie A, tra le quali Bologna, Spezia e lo stesso Empoli. Lo scrive TuttoSalernitana.