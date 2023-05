Da Salerno - Dia, colloqui con Sousa per convincerlo a restare: c'è anche il Napoli

In prestito con diritto di riscatto dal Villarreal per 12 milioni di euro, da luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore granata.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quale futuro per l'attaccante dell Salernitana Boulaye Dia? In prestito con diritto di riscatto dal Villarreal per 12 milioni di euro, da luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore granata: la decisione è già stata comunicata agli spagnoli nelle scorse ore.

Poi, però, che ne sarà? Secondo quanto si apprende da TuttoSalernitana, in questi giorni Dia ha avuto un colloquio con il suo allenatore Paulo Sousa che gli ha chiesto di rimanere almeno per un'altra stagione: la squadra del 2023/24 sarebbe costruita intorno a lui. E oltre a Inter e Fiorentina, ci sarebbe un'altra realtà italiana interessata, il Napoli fresco campione. La valutazione che ne fa Iervolino va dai 30 ai 35 milioni di euro.