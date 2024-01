Da Salerno - Dia-Napoli, ipotesi da non scartare: possibile tentativo in estate

Boulaye Dia è conteso da West Ham, Fiorentina, Eintracht Francoforte e Milan.

Boulaye Dia è conteso da West Ham, Fiorentina, Eintracht Francoforte e Milan. Lo scrive il portale TuttoSalernitana.com, che fa il punto sul futuro dell’attaccante: “Con i rossoneri l’accordo era stato virtualmente raggiunto due giorni fa, poi il club lombardo ha chiesto qualche ora di tempo ragionando sull’eventualità di spendere 15 milioni per un attaccante destinato ad essere una riserva e con Jovic che sta tornando a segnare con continuità. L’ipotesi Napoli non va scartata del tutto sebbene la società partenopea sembri propensa a riprovarci più in estate che ora”.