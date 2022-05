Da Salerno - Gaetano obiettivo della Salernitana: il Napoli può aprire al prestito

Il calciatore ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A dei grigiorossi

C'è anche il talentuoso Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 di proprietà dei partenopei e nel giro della Nazionale Under 21, nel mirino della Salernitana, che con l'arrivo di Iervolino può vantare ottimi rapporti con il Napoli. Il calciatore ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni alla Cremonese, contribuendo in maniera decisiva alla promozione in Serie A dei grigiorossi: stando a TuttoSalernitana.com, Gaetano potrebbe arrivare in prestito dalla squadra napoletana.