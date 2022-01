Da Salerno - Il sogno Diego Costa si avvicina? Lo spagnolo apre all'Italia

l nome di Diego Costa resta più di una suggestione per il mercato della Salernitana. Il ds granata Walter Sabatini è al lavoro per portare l’attaccante classe ’88 in granata. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla di fitti i dialoghi con l’entourage del calciatore - che ha aperto - da poco svincolatosi dall’Atletico Mineiro dopo aver vinto il campionato brasiliano con un bottino personale di cinque gol in diciotto presenze tra Série A e Copa do Brasil. Sul taccuino di Sabatini restano anche i nomi di Eder e Mattia Destro.