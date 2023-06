Da Salerno - Legali Salernitana lavorano sottotraccia: penale Sousa più alta, i dettagli

Aurelio De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa per capire i margini per averlo come nuovo allenatore del Napoli.

Aurelio De Laurentiis ha incontrato Paulo Sousa per capire i margini per averlo come nuovo allenatore del Napoli. Una cosa che non è andata giù alla Salernitana, scrive il portale Tuttosalernitana.com: "C'è chi assicura che la proprietà non ne sapesse nulla e che i legali avrebbero chiesto ulteriori approfondimenti per capire se ci siano i presupposti per un'azione disciplinare essendo, di fatto, Sousa tesserato per la Salernitana fino a giugno del 2025 dopo aver regolarmente esercitato l'opzione di rinnovo automatico.

La famosa finestra di dieci giorni consentiva di ragionare sulla permanenza e di valutare offerte avvisando, però, la Salernitana e chiedendo l'autorizzazione per eventuali incontri. Si sta lavorando sotto traccia per avere un quadro completo. Intanto la penale per liberarsi sarebbe superiore a quanto scritto sin ora: la cifra sarebbe di 1,8 milioni di euro".