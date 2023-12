Da Salerno: "Mazzocchi combattuto, a Napoli rischia di diventare usa e getta"

Il portale Salernitananews fa il punto su Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo seguito dal Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il portale Salernitananews fa il punto su Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo seguito dal Napoli: "Sabatini non intende fare grossi sconti, sebbene dovrà tener conto della volontà del calciatore e dello stesso presidente Iervolino. Già, la volontà del calciatore.

Indubbiamente e comprensibilmente combattuto, potrebbe anche ascoltare i consigli dell’esperto Walter, che di certo a giugno non tratterrebbe il ragazzo, per una permanenza in granata fino a fine stagione. Dipenderà dalle prospettive anche economiche e da quanto in là potrà/vorrà spingersi il Napoli e dalle stesse prospettive tecniche che potrà offrirgli non solo quest’anno ma anche in futuro, visto che la guida di Mazzarri non sembra poter essere particolarmente duratura. Rischiare di diventare un giocatore usa e getta per sei mesi con la prospettiva di calcare palcoscenici importanti, anche europei, oppure attendere offerte migliori (perché no, anche della Salernitana)? Potrebbe essere questo il grande interrogativo del calciatore".