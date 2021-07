Da Salerno: "Parma depistaggio, Tutino ad un passo dal ritorno in granata"

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, la formazione granata potrebbe a breve aggiungere un altro tassello al reparto offensivo. Stando a quanto filtra, infatti, sarebbe stato raggiunto l'accordo con il Napoli per il ritorno in maglia granata di Gennaro Tutino, attaccante assoluto protagonista della promozione in A con ben 14 reti in gare ufficiali. Mentre in molti lo avevano accostato con insistenza al Parma, sotto traccia l'agente Mario Giuffredi e la società d'appartenenza lavoravano per garantirgli la permanenza in massima serie anche in segno di riconoscenza per quanto dimostrato in cadetteria. A breve potrebbe esserci la fumata bianca, mister Castori si appresta a riaccogliere uno degli artefici del miracolo sportivo della Salernitana dei record.