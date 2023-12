Da Salerno - Piace Demme, ma l'obiettivo principale è Gaetano

Il Napoli vuole Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Lo scrive TuttoSalernitana.com: “Ci sarebbe anche l'offerta pari a circa 2 milioni; pochi se rapportati ai 6/7 richiesti in estate.

L'affare potrebbe sbloccarsi qualora il Napoli garantisse una compartecipazione all'ingaggio di Demme, che sarebbe il motorino perfetto nel centrocampo dei granata. Anche se, pare, che l'obiettivo principale sia il trequartista Gaetano, che andrà via in prestito, come dichiarato da Giuffredi a SeiTv, e che rappresenterebbe un rinforzo di buona qualità soprattutto se dovesse andare via Martegani”.