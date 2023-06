Da Salerno - Rapporti col Napoli incrinati, ma nel mirino c'è proprio un azzurro

Qualora Mazzocchi dovesse però salutare, la Salernitana potrebbe cautelarsi puntando su Alessandro Zanoli, terzino del Napoli

La Salernitana vuole puntare ancora su Mazzocchi, capitano e leader dello spogliatoio. L'esterno granata potrebbe partire solo in caso di offerta vantaggiosa sia per il calciatore che per il club campano. Sulle sue tracce ci sono il Monza e il Torino, che lo avevano già corteggiato la scorsa estate, quando sembrava sul punto di lasciare Salerno. Scese poi in campo il presidente Iervolino che lo convinse a rimanere in granata, dove ha poi giocato una grande stagione e guadagnato anche la nazionale italiana.

Qualora dovesse però salutare, la Salernitana potrebbe cautelarsi puntando su Alessandro Zanoli, terzino del Napoli che ha giocato la seconda parte di stagione in prestito alla Sampdoria. I rapporti tra granata e partenopei potrebbero essersi incrinati dopo la questione-Sousa ma il difensore classe 2000 resta comunque una delle idee, in caso dovesse liberarsi un posto sulla fascia destra. A riportarlo è Tuttosalernitana.com.