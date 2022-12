Da Salerno - Si insiste per Demme: Napoli offre anche Zanoli per garantirsi sconto estivo per Mazzocchi

La Salernitana punta a rinnovare il proprio centrocampo a gennaio.

La Salernitana punta a rinnovare il proprio centrocampo a gennaio. Data per quasi certa la partenza di Capezzi e Kastanos, i granata - scrive TuttoSalernitana - insistono per Demme che, tuttavia, è considerato l'alter ego di Bohinen e guadagna 3 milioni di euro. Il Napoli, che tratta anche col Valencia e con un altro paio di club stranieri, si è detto disponibile a trattare e ha offerto anche Zanoli cercando di garantirsi, però, uno sconto estivo sul cartellino di Mazzocchi. Il Milan, come anticipato, ha proposto Bakayoko, Zurkowski è in uscita da Firenze ma la concorrenza è tanta mentre da Genova parlano di un ritorno di fiamma per Djuricic.