Da Salerno - Sousa-Napoli, spunta una richiesta di mercato: il tecnico vuole Dia

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Sousa al Napoli? Possibile, il nome è forte, l'incontro c'è stato ed è confermato. E spunta anche una richiesta di mercato dell'allenatore portoghese nel caso in cui l'operazione andasse in porta: Boulaye Dia. A riportarlo è Tuttosalernitana.com: "Confermata anche una indiscrezione di mercato: Sousa ha già chiesto di fare un tentativo per Boulaye Dia, cui possibilità di restare a Salerno restano pochissime anche in virtù della scelta della società di abbassare il budget a disposizione come ammesso anche stamattina dai dirigenti".