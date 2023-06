Da Salerno - Torna in auge Zanoli: la Salernitana lo seguiva già l'anno scorso

Se ne era parlato già la scorsa sessione estiva di mercato, quando Mazzocchi sembrava in uscita.

Se ne era parlato già la scorsa sessione estiva di mercato, quando Mazzocchi sembrava in uscita. La Salernitana segue con interesse l'esterno del Napoli Alessandro Zanoli, che ha giocato nella seconda parte di stagione alla Sampdoria. Tra i pochi a salvarsi nella sciagurata stagione dei blucerchiati, il calciatore classe 2000 (e quindi non più under dall'anno prossimo) continuare ad essere nel mirino del club granata, che potrebbe affondare il colpo qualora dovesse essere ceduto Mazzocchi. A scriverlo è Tuttosalernitana.com.