Da Salerno - Un'altra rivale per il Napoli: anche la Fiorentina su Mazzocchi e Faraoni

La società viola è alla ricerca di un esterno destro basso.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Spunta un'altra possibile rivale di mercato del Napoli, stavolta è Fiorentina ad avere un obiettivo in comune con gli azzurri. La società viola è alla ricerca di un esterno destro basso ed ha messo nel mirino Pasquale Mazzocchi della Salernitana, su cui c'è l'interesse del club di De Lauretniis ma per il quale non è ancora stato trovato l'accordo economico. Il Napoli offre intorno ai due milioni di euro, i granata chiedono il doppio.

Come alternativa, così come per il Napoli, anche per la Fiorentina c'è Davide Faraoni del Verona, che ha un costo meno elevato dell'esterno granata. A riferirlo è Tuttosalernitana.