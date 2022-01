Da Salerno - Verdi ad un passo dalla firma: prestito fino a giugno per l'ex Napoli

Potrebbe essere oggi il giorno giusto per Simone Verdi alla Salernitana. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, l’ex Milan dovrebbe mettere, a ore, nero su bianco con la Salernitana. Da giorni il club del presidente Iervolino e il Torino si sono accordati per un prestito secco fino a fine campionato. Da parte di Verdi c’è voglia di vestire la maglia della Salernitana, per ritrovare continuità dopo sei mesi con poco impiego.