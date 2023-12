Da Salerno - Zanoli preferisce il Genoa, trattativa bloccata per Demme

Con il ritorno di Walter Sabatini cambieranno sicuramente le strategie e gli obiettivi della Salernitana per il mercato in entrata

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il ritorno di Walter Sabatini cambieranno sicuramente le strategie e gli obiettivi della Salernitana per il mercato in entrata. Non sono da escludere ritorni di fiamma.

Lo scrive TuttoSalernitana.com, che fa il punto sul mercato dei granata: “Con Sabatini può tornare Federico Bonazzoli. Proposto il fantasista Radonjic del Torino, in rotta con l'allenatore Juric e in uscita dai piemontesi. Piace Demme del Napoli ma la trattativa al momento è bloccata. Zanoli preferisce il Genoa. Potrebbe tornare di moda Nicolussi Caviglia”.