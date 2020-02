Da Sassuolo: "Il Napoli ha già preso contatto con De Zerbi per la prossima stagione"

Il futuro di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo è ancora tutto da scrivere. A fine stagione il tecnico e la società neroverde si siederanno al tavolo per discutere delle varie opzioni, ma intanto secondo sassuolonews.net un paio di squadre hanno già iniziato a prendere contatti per lui: la prima è il Napoli, col destino di Gennaro Gattuso non ancora certo. L'altra è la Fiorentina, che dopo aver scaldato l'asse coi neroverdi nelle ultime due sessioni di mercato avrebbe già chiesto informazioni in merito.