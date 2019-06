Da Sassuolo - Napoli-Berardi, pista freddi: sul piatto potrebbe finire uno degli azzurri in esubero

Si è parlato molto di un possibile interessamento del Napoli per Domenico Berardi del Sassuolo. Secondo quanto riportano i colleghi di Sassuolonews.net, gli azzurri però avrebbero come priorità le cessioni dei giocatori in esubero come Rog, Diawara, Ounas, Inglese e Verdi. Non sarebbe escluso che uno di questi giocatori possa essere messo sul piatto per arrivare proprio all’attaccante neroverdi.