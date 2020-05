Da Sassuolo - Non solo il Napoli, c'è mezza Europa su Boga: spunta anche l'Atalanta

Secondo quanto afferma La Gazzetta di Modena che cita fonti francesi, Jeremie Boga avrebbe estimatori in tutta Europa, comprese piazze importanti come Borussia Dortmund e Siviglia. Il giocatore, per cui il Chelsea ha un diritto di riacquisto da 15 milioni di euro, piace ovviamente anche in Italia, con Napoli e Roma che ci pensano da tempo, ma anche con l'Atalanta che si starebbe facendo avanti per provare il colpo in avanti.