Da Sassuolo - Rifiutata offerta Napoli per Traoré: i neroverdi chiedono 10mln in più

Hamed Junior Traoré rimane in cima alla lista dei pensieri del Napoli. Il club azzurro nei giorni scorsi ha presentato un'offerta al Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hamed Junior Traoré rimane in cima alla lista dei pensieri del Napoli. Il club azzurro nei giorni scorsi ha presentato un'offerta al Sassuolo. E arrivano nuove conferme: gli azzurri avrebbero messo sul piatto 15-16 milioni di euro più bonus. Un'offerta però che non soddisfa assolutamente il Sassuolo, che ha rispedito al mittente la proposta per il centrocampista ivoriano classe 2000. A riportarlo è Sassuolonews.net.

La richiesta del Sassuolo

Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000. La Juve resta sullo sfondo ma ha meno forza rispetto a qualche mese. Quando il Sassuolo ha acquistato Hamed Junior Traoré dall'Empoli, lo ha fatto in sinergia con la Juve, e i bianconeri avevano mantenuto un'opzione d'acquisto che, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, non è più valida.