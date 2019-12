Da Sassuolo: sondaggio per Younes che è in uscita dal Napoli

Carnevali e De Laurentiis, nella loro chiacchierata a margine di Sassuolo-Napoli, hanno parlato di numerosi argomenti. Berardi e Boga interessano agli azzurri, Amin Younes potrebbe essere un profilo adatto per i neroverdi. Secondo SassuoloNews.net infatti, ci sarebbe stato un timido sondaggio da parte del club emiliano per capire la fattibilità dell'operazione. Younes è in uscita, può andare via in prestito ed è uno dei nomi sul taccuino del club neroverde.