Da Siviglia allontanano Soumaré dal Napoli: niente clausola e il club vuole tenerlo

Il Napoli ha mostrato interesse per Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Siviglia. Il club andaluso ha acquistato Agoumé dall'Inter e potrebbe lasciar partire il giocatore, o almeno così si dice. Però le ultime che arrivano dalla Spagna fanno presagire tutt'altro.

Secondo quanto riferito da El Desmarque, il suo contratto non prevede alcuna clausola in base alla quale il calciatore possa interrompere unilateralmente il suo prestito. Questa decisione spetta al Siviglia che però - si legge - non ha alcuna intenzione di farlo. Il club, ad oggi, non è disposto a lasciarlo andare. Conta su di lui e, a meno che non si presenti un'opzione di mercato più appetitosa, resterà in Liga almeno fino a giugno.