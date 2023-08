Da Siviglia - Interesse per Lozano: il Napoli ha già individuato l'eventuale sostituto

Lo scrive il quotidiano Estadio Deportivo, secondo il quale i biancorossi avrebbero messo nel mirino l'esterno offensivo Hirving Lozano

TuttoNapoli.net

Il Siviglia guarda a Napoli per rinforzare l'attacco. Lo scrive il quotidiano Estadio Deportivo, secondo il quale i biancorossi avrebbero messo nel mirino l'esterno offensivo Hirving Lozano per alzare il livello del reparto avanzato di mister Mendilibar. L'alternativa al messicano è l'ex obiettivo delle big di Serie A, Dodi Lukébakio, attualmente in forza all'Hertha Berlino.

Sirene dalla MLS e il Napoli cerca il sostituto

Per Lozano non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma aumentano anche le voci di un suo possibile trasferimento in MLS. Per rimpiazzarlo, gli azzurri potrebbero andare su Johan Bakayoko del PSV. I partenopei seguono da tempo il classe 2003, che tuttavia ha una valutazione molto alta.