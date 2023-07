Da Theo al colpo capolavoro Maignan: tutte le intuizioni di Massara

Massara-Maldini, coppia d'oro per il Milan. Con le loro intuizioni sono arrivati giocatori che hanno permesso ai rossoneri di vincere lo scudetto

Massara-Maldini, coppia d'oro per il Milan. Con le loro intuizioni sono arrivati giocatori di alto profilo che hanno permesso ai rossoneri lo scorso anno di vincere lo scudetto. Merito di entrambi, certo, ma con l'ex allievo di Sabatini, Massara appunto, decisivo in diverse operazioni. Come quella per Theo Hernandez, o Tomori, o Kaluku o, ancora, Maignan al posto di Donnarumma, operazione capolavoro. Senza contare l'arrivo di Tonali e Bennacer. Insomma, come piace a De Laurentiis, giovani pronti ad esplodere pagati poco. Come Ilicic o Pastore quando era a Palermo. Per questo Massara piace al Napoli.