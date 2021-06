Da Torino - Accostato al Napoli, su Sirigu c'è un altro club di Serie A in pole

Il Cagliari ha fatto sapere al Torino di essere pronto a trattare il ritorno in Sardegna di Salvatore Sirigu nel caso in cui Alessio Cragno dovesse, come sembra, lasciare il Casteddu. Per Cairo sarebbe un bel risparmio, visto il contratto da 1,7 milioni netti che il giocatore dovrebbe percepire nel corso del prossimo campionato. Per Sirigu la destinazione sarebbe più che gradita, dunque con la partenza del portiere toscano, gli incastri potrebbero completarsi. A riportarlo è Tuttosport.