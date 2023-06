Da Torino - ADL dovrebbe liberare Giuntoli a fine giugno: in cambio si aspetta indennizzo

Nel corso della prima parte di "Cose di Calcio”, il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino ha fatto luce sul possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus

Nel corso della prima parte di "Cose di Calcio”, il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino ha fatto luce sul possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: “Per quello che mi risulta, De Laurentiis dovrebbe liberare Giuntoli in direzione Juventus solo verso la fine di giugno. In cambio il patron del Napoli si aspetta, però, un piccolo indennizzo per chiudere la questione".