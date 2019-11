Da Torino: "Allan, c'è anche la Juve in caso di addio al Napoli: grande rapporto con Sarri"

Non solo la Francia per Allan che rischia di finire seriamente sul mercato dopo la discussione avuta con il vice presidente Edo De Laurentiis. Secondo quanto scrive il portale Tuttojuve.com, il brasiliano del Napoli sembra in contrasto con la dirigenza dei partenopei e potrebbe anche chiedere la cessione. Psg favorito, ma attenti anche alla Juventus con Maurizio Sarri che è un suo grande estimatore e viceversa.