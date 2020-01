Da Torino: "Allan non è più impossibile per la Juve, vuole lasciare Napoli"

Emre Can può finire al Borussia Dortmund, dopo aver rifiutato United ed Everton, scrive il Corriere di Torino raccontando che la richiesta di 30mln di euro della Juventus dovrà abbassarsi e venire incontro ai 18mln proposti dai tedeschi. Con l'addio del centrocampista, la Juve potrebbe guardare al mercato a caccia di occasioni. Le piste Rakitic e Paredes si sono raffreddate ed ora - si legge - una situazione che la società tiene particolarmente sotto osservazione è quella legata ad Allan: "Il suo rapporto con il Napoli sembra ai minimi termini, aspettando l’offerta giusta per cambiare aria. Ma se fino a qualche mese fa un affare con la Juve sembrava impossibile, la rifondazione che attende il Napoli e una stagione fin qui fallimentare possono agevolare anche una trattativa tra club non proprio amici. Con Sarri che riabbraccerebbe volentieri Allan".