Da Torino - Assalto Napoli a Buongiorno: possibile offerta come quella fatta al Genoa, i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino potrebbe perdere Alessandro Buongiorno nella sessione di mercato invernale. Il presidente granata Urbano Cairo fa resistenza, ma ora si è fatto sotto il Napoli che ha bisogno di difensori pronti anche alla luce dell'infortunio di Natan.

La possibile offerta. Per il centrale classe '99 si può ipotizzare un'offerta di poco superiore ai 20 milioni di euro con possibili contropartite tecniche aggiuntive, la stessa offerta presentata al Genoa per Dragusin. Sono tanti i giocatori del Napoli che potrebbero essere utilizzati come parziale contropartita: Demme, Ostigard, Gaetano e perfino Simeone, che reclama minuti ed attenzioni. I sondaggi del Napoli sono concreti, ma manca offerta ufficiale. A riferirlo è Torinogranata.it.