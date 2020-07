Da Torino assicurano: "Juve in pressing su Jorginho, rapporto col Chelsea ai minimi termini"

Il mercato a centrocampo della Juventus non si fermerà soltanto all'arrivo di Arthur, ufficializzato alcuni giorni fa. Secondo quanto riportato da Tuttosport Paratici insiste infatti anche con il Chelsea per Jorginho, messo ai margini da Lampard dopo il lockdown. L'ex Napoli sarebbe perfetto per il tecnico, che lo ha già allenato sia nel capoluogo campano che nei Blues.