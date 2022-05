Da Torino - Bagno di folla a Superga per Belotti: a sorpresa il rinnovo non è da escludere

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabrizio Turco, giornalista di Repubblica: "Oggi ricorre la commemorazione della strage di Superga, di solito piove sempre in questa giornata, anche oggi ha piovuto anche se poi è uscito anche il sole. Belotti, oggi da capitano, ha letto i nomi dei giocatori morti nella sciagura. Qualsiasi calciatore dovrebbe visitare Superga una volta nella vita.

Torino? Squadra che quest’anno è sembrata trasformata, merito di Juric. I giocatori si sono ritrovati, se devo fare un nome dico Lukic che mancherà col Napoli per squalifica.

Belotti? Al momento non ha firmato per nessuna squadra, Cairo oggi ha detto gli farebbe molto piacere se rimanesse. Anche se l’addio sembra la soluzione più facile, dopo il bagno di folla come quella da Belotti oggi, non si esclude a sorpresa un rinnovo col Torino. All’estero non vuole andare, c’è stato un lungo corteggiamento del Milan, si è parlato del Napoli e si parla di Atalanta. Un giocatore come Belotti messo nelle condizioni di giocare con continuità può fare gola a molti".