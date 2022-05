Da Torino - Belotti non ha ancora deciso per il futuro: c'è anche il Napoli (in un solo caso)

In caso di fumata nera, la Fiorentina rimane un'opzione valida: i viola hanno raggiunto la Conference League e cercano un attaccante titolare

Nell'interrogarsi sul futuro di Andrea Belotti, Tuttosport cita la Fiorentina come una possibile destinazione per il centravanti e capitano del Torino, in scadenza a fine giugno con i granata. Il gallo si è preso qualche giorno di pausa ed a breve annuncerà il suo futuro. In questo senso, oggi andrà in scena a Milano un colloquio tra il ds Vagnati, Cairo ed il tecnico Ivan Juric da cui dipende molto del futuro di Belotti.

Quali club sono interessati: c'è il Napoli

In caso di fumata nera, la Fiorentina rimane un'opzione valida: i viola hanno raggiunto la Conference League e cercano un attaccante titolare per la prossima stagione; Piatek non sarà riscattato e la società di Commisso ha cassa per pagare al centravanti del Torino uno stipendio da 3 milioni l'anno. Le altre opzioni sono Roma, per via dell'interesse di Mourinho sul numero nove, ed il Napoli, che cerca un vice-Osimhen.