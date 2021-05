Da Torino - Belotti vuole la salvezza, poi penserà al mercato: c'è anche il Napoli

Un gol che manca da quasi un mese. Andrea Belotti si sta preparando al match di questo pomeriggio contro il Verona per aiutare i compagni di squadra a conquistare tre punti che sarebbero importantissimi per la salvezza. Il presente dell’attaccante è soltanto la salvezza con il Torino mentre il futuro si chiama Europeo e mercato. Sul capitano granata infatti, si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbero diverse squadre italiane che vanno dalla Roma di Mourinho al Milan passando per Napoli e Fiorentina. All’estero invece il Gallo piacerebbe a Atletico Madrid, Chelsea e Everton.