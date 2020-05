Da Torino bocciano Milik per la Juve: "Non è al livello di Higuain, sarebbe un passo indietro"

Juventus su Milik: è una delle voci più calde delle ultime settimane di mercato. Indiscrezione che viene accolta con freddezza dalla stampa legata ai bianconeri, come conferma questo editoriale pubblicato sul portale tematico Tuttojuve.com:

"In casa Juve, comunque, continuano a guardarsi intorno e valutano quelle che possono essere le alternative. Maurito Icardi sembra un'opzione veramente difficile da realizzarsi, mentre risale il nome e le quotazioni di Arkadiusz Milik. Il Napoli chiede quaranta milioni, la Juventus non ha la minima intenzione di spendere così tanto e propone una trentina di milioni al massimo o una contropartita tecnica come Daniele Rugani.

MILIK E LE ALTERNATIVE - il polacco, rappresenterebbe un giocatore di buon livello, utile, ma non un calciatore di primo piano, vista la buona media gol ma non sarebbe del livello di Gonzalo Higuain, forse un passo indietro. Sicuramente in casa Juve se si vuol prendere un calciatore di primo piano, si potrebbe puntare su Timo Werner, ovviamente costa di più, non trenta ma sessanta milioni ma sicuramente stiamo parlando di un attaccante che in Italia potrebbe realmente fare molto bene.

Insomma, a Torino, devono fare delle attente valutazioni e considerazioni su quale possa essere il profilo più adatto anche in ottica futura. Milik è ottimo come attaccante di secondo piano, alla voce ricambi, Werner è un profilo alla Higuain che può fare il terzo ma un domani può essere un titolare potenziale, parliamo di un attaccante che può diventare uno dei migliori in Europa.