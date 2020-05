Da Torino: "Boga piace molto a Sarri, ci sarà da battagliare col Napoli"

La Juventus può diventare una seria rivale per il Napoli nella corsa a Jeremie Boga. Lo scrive il portale tematico bianconero Tuttojuve, che parla cos dell'esterno del Sassuolo: "E' un attaccante molto tecnico e veloce che può giocare anche esterno offensivo e che piace molto anche a Maurizio Sarri.

Non è la prima scelta per i bianconeri, ma all'interno di un parco giocatori allargato, viene considerato un ottimo piano B nel caso in cui Federico Chiesa diventi troppo oneroso o irraggiungibile. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, anche in virtù dei tanti affari conclusi negli anni scorsi, i bianconeri potrebbero, quindi, aggiungerne un altro.

QUOTAZIONE E CONTROPARTITE - la quotazione del calciatore del Sassuolo è di 25 milioni da parte della Juventus, di 35 da parte, invece, degli emiliani con la possibilità di trovarsi nella classica via di mezzo. Da capire, se sarà possibile inserire delle contropartite per abbassare il valore del calciatore, con i bianconeri che sperano di mettere alcuni elementi come controparte.

CONCORRENZA - da notare, poi, che ci sarà da battagliare per il calciatore, sull'esterno, infatti, ci sono anche il Napoli ed un paio di formazioni di Premier che spingono e che potrebbero alzare il prezzo".