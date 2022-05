Da Torino - Brekalo verso la Spagna. Belotti vuole essere titolare: rinnovo possibile

"Bremer? Non c’è ancora nulla di definito per il suo futuro, anche se ci sono tanti club sul difensore".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore di Toro News Gianluca Sartori ha parlato di tre giocatori granata accostati al Napoli: “Brekalo? Ritiene di appartenere a livelli che non pensa di raggiungere col Torino. Ha appena cambiato procuratore, si è affidato ad un’agenzia con radici in Liga e quindi credo che la sua intenzione sia quella di giocare in Spagna. Non mi stupirei che presto venga fuori la sua futura destinazione e che si pronto a firmare un accordo con qualche club spagnolo.

Bremer? Non c’è ancora nulla di definito per il suo futuro, anche se ci sono tanti club sul difensore. Dall’estero sono arrivate voci anche sull’interessamento di Chelsea e Psg, è chiaro che il Napoli resta una piazza importante che può attrarre Bremer. Non ci risulta che l’Inter sia più avanti, il giocatore non ha ancora scelto la sua prossima destinazione.

Belotti? Credo che la società stia provando con argomenti concreti di trovare un accordo per il rinnovo. Il divorzio al momento sembra meno scontato di quello di qualche settimana fa. Sicuramente l’attaccante ascolterà un’eventuale proposta del Napoli, ma vorrebbe avere il posto da titolare per non perdere la Nazionale, cosa che il Torino gli garantirebbe”.