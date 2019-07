Da Torino: "Cairo programma una cessione per finanziare Verdi, ballano ancora 10mln"

C'è Kevin Bonifazi sul fronte uscita in casa Torino, vista l'abbondanza difensiva e la necessità di prendere una pedina di spessore nel reparto offensivo. E il desiderio si chiama Simone Verdi. A scriverlo sono i colleghi di Torinogranata.it: "La cessione di Bonifazi servirebbe oltretutto al Torino per fare cassa in modo da arrivare all’acquisto di Verdi dal Napoli aggiungendo un po’ di contanti per arrivare intorno ai 18-20 milioni, cifra che potrebbe essere il compromesso tra i 25 richiesti dal club partenopeo e i 15 che vorrebbe spendere quello granata".