Da Torino - Con Giuntoli torna in auge Zielinski per la Juve: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire come rientrerà Paul Pogba, la Juventus non esclude l'arrivo di un giocatore di fantasia che possa coprire le spalle al Polpo, spiega Tuttosport. Uno dei nomi buoni potrebbe essere quello di Yusuf Yazici, trequartista del Lille in scadenza nel 2024 che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Occhio a Zielinski e... Kamada

Nomi buoni per il ruolo potrebbero essere anche quelli di Piotr Zielinski, giocatore del Napoli che ovviamente Giuntoli conosce bene. Ma pure Dahici Kamada, giapponese svincolato che il Milan ha messo in stand by. Quindi Pablo Fornals, rifinitore del West Ham col contratto in scadenza nel 2024.