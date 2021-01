Da Torino controcorrente: "Llorente alla Juve dopo la Supercoppa"

La Juventus è sempre a caccia di un attaccante. Il mercato è appena iniziato e la dirigenza bianconera sta cercando un profilo da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci sarebbe alcuna fretta e sarebbero quindi escludendo mosse repentine come quelle che portano a Graziano Pellé, svincolato dallo Shandong Luneng, o di Leonardo Pavoletti del Cagliari. Resta sempre viva l’ipotesi legata a Fernando Llorente che resterà a Napoli fino alla Supercoppa Italiana in programma il 20 gennaio prossimo ma dopo potrebbe essere un’opzione verosimile.