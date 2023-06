Da Torino: "Da Napoli suggerimento alla Juve: pagare Zielinski per liberare Giuntoli"

Come scrive il quotidiano Tuttosport, da fonti napoletane è giunto lì a Torino un suggerimento per provare a far breccia nel muro partenopeo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il quotidiano Tuttosport, da fonti napoletane è giunto lì a Torino un suggerimento per provare a far breccia nel muro partenopeo: mettere sul piatto l’acquisto di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco in scadenza nel 2024 e a cui il club azzurro non ha intenzione di rinnovare il contratto, sebbene continui a valutarlo una ventina di milioni. L’ipotesi non ha minimamente scaldato i dirigenti bianconeri per i quali Zielinski non entra nei piani né dal punto di vista tecnico (Allegri non è per nulla convinto) tantomeno da quello economico (guadagna 3,5 milioni netti).