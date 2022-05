Da Torino - Futuro in bilico per Belotti: c'è anche il Napoli che chiede informazioni

La Stampa fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Il Gallo - si legge - vuole giocare in Europa: Milan, Napoli, ma anche Atalanta e Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa fa il punto sul futuro di Andrea Belotti. Il Gallo - si legge - vuole giocare in Europa: Milan, Napoli, ma anche Atalanta e Roma e, nelle ultime ore, l'Inter nel caso vendesse Lautaro si sono iscritte, con più o meno forza, alla corsa per sondare l'attaccante granata, ma nessun affondo. Intanto il giocatore ancora non parla. A fine campionato, mister Juric dovrà chiarirsi con il club: è Belotti da ritenersi indispensabile per il progetto appena cominciato? Se sì, palla al capitano. Che è combattuto e dopo la Roma deciderà.