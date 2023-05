Da Torino - Giuntoli-Juve in dirittura d'arrivo: ecco quando sarà chiusa l'operazione

Cristiano Giuntoli, nonostante un altro anno di contratto col Napoli, è pronto a sposare il progetto Juventus. Ci siamo quasi

Il presidente De Laurentiis lo ha dimostrato nel recente passato: nessuna intenzione di trattenere uomini che non siano concentrati al 120% sulla sua pianificazione. Ma è anche palese che il Napoli non abbia intenzione di lasciar partire facilmente il diesse, che ha tanto contribuito alle fortune azzurre, in poche parole la società fresca campione d'Italia vuole monetizzare dall'addio del dirigente toscano. Ora bisognerà capire in quale modo giungere ad un accordo per liberare Giuntoli, ma dalle notizie raccolte questa mattina il periodo proficuo per arrivare ad una soluzione definitiva potrebbe essere racchiuso tra il 10 e il 15 giugno. Certo, sicuramente in ritardo sulla normale programmazione di un club, ma la stagione della Juventus, per i fatti extracampo e le sentenze arrivate e quelle che dovranno essere emesse, non è normale nemmeno nella pianificazione dei quadri dirigenziali e la costruzione della squadra.

Giuntoli in dirittura d’arrivo? La speranza è che al più presto questa situazione cruciale possa venir definita e conclusa, il direttore sportivo è una figura nodale per comporre una società forte che prenda le redini di un frangente pesante, che ha assoluta necessità di trovare soluzioni nel più breve tempo possibile. Il prossimo weekend si chiuderà temporalmente la stagione, la Juventus deve cominciare a definire un mutamento di rotta divenuto improrogabile, e nonostante il prossimo procedimento da affrontare il 15 giugno, per la manovra stipendi, è giunto il momento di dare una sterzata forte e corposa con l'arrivo del direttore sportivo. Vietato perdere altro tempo".