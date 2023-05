Da Torino - Giuntoli non ha confermato di restare al Napoli il prossimo anno

Cristiano Giuntoli da Coverciano, dove ha ricevuto un premio, non si sbilancia, dosa pensieri e parole anche se qualcosa fa trapelare

TuttoNapoli.net

Cristiano Giuntoli da Coverciano, dove ha ricevuto un premio, non si sbilancia, dosa pensieri e parole anche se qualcosa fa trapelare: niente annuncio di partenze - destinazione Juventus, non è un mistero - ma pure nessuna conferma su una permanenza a Napoli dove è riuscito in tandem con Luciano Spalletti a centrare un'impresa storica. Lo scrive il quotidiano Tuttosport che aggiunge: "Se il tecnico toscano, sempre ieri a Coverciano, ha ufficializzato che l'anno prossimo non sarà più l'allenatore dei partenopei, non altrettanto ha scelto di fare lo stesso direttore sportivo che dunque rimanda tutto alla fine della stagione".