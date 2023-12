Da Torino - Giuntoli vuole soffiare Zielinski a zero al Napoli: la situazione

Piotr Zielinski per la Juventus, una pista di mercato tracciata dall'edizione odierna di Tuttosport.

Piotr Zielinski per la Juventus, una pista di mercato tracciata dall'edizione odierna di Tuttosport. In scadenza il prossimo 30 giugno con il Napoli, il centrocampista della nazionale polacca rappresenta alla perfezione l'identikit del giocatore che i bianconeri vanno cercando: nel pieno della maturità, abbina alla quantità indispensabile per il ruolo la qualità. Ha un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti e pure al netto di un aumento inevitabile in casi come questi il suo stipendio rientra all'interno delle possibilità dei bianconeri.

Il giocatore conosce bene Giuntoli, ci ha firmato due contratti a Napoli, gli azzurri stessi stanno provando a trattare un prolungamento ma ancora niente accordo. La grande minaccia per la Signora, casomai, è rappresentata oggi dall'Inter del grande ex Marotta, specialista dei colpi a parametro zero che ha messo anch'esso Zielinski nel suo mirino ed è pronto ad andare all'affondo.